Пьеха рассказал о работе парикмахером после наркологической клиники

Российский певец Стас Пьеха после выписки из наркологической клиники некоторое время работал ассистентом тренера по парикмахерскому искусству. Это место позволяло ему заводить новые знакомства с девушками, написала «Газета.ru».

«Мне было 19-20. В лаборатории компании мы показывали новые способы и техники окрасок, завивок, стрижек и так далее. Я колористикой занимался какое-то время. Это давало мне возможность общаться с девушками красивыми. И не только общаться», — рассказал артист.

Он отметил, что пошел работать в эту профессию сразу после выписки из наркологической клиники. Об этом его попросила мама.

«Мама попросила меня отучиться на парикмахера после нарколожки. Я считал, что подвел маму тем, что приехал к ней в таком плачевном состоянии. И согласился на ее предложение. Она сказала: „Ты должен научиться ремеслу“. У меня никогда не было желания быть парикмахером. Мне всегда нравился космос, боевые искусства. Но я не жалею, что я это сделал», — заключил артист.