Пьеха рассказал о борьбе с наркозависимостью

В эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!» певец Стас Пьеха признался, что испытывал серьезные проблемы с наркотиками. Артиста процитировал портал «News.ru».

По словам певца, пик употребления наркотиками был шесть лет назад.

«Я две недели прожил в своем туалете, даже от жены закрылся. Выходил только ночью. Там было место для ноутбука и наркотиков — это все, что мне тогда казалось необходимым», — приводит слова Пьехи «Свободная пресса».

Он рассказал, что у него было много виртуального общения с разными людьми. В частности, он получал от девушек обнаженные снимки.

«Зависимость не имеет никаких таблеток. Она выстреливает в любой момент в очень хитрых, изощренных формах и убивает людей даже без наркотиков», — предупредил артист.