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    11 августа 2021, 14:26

    Пьеха прокомментировал видео, которое ставит под сомнение избиение его сына

    Дарья Морозова

    СМИ опубликовали видео, которое позволяет усомниться в том, что избиение сына Стаса Пьехи действительно было. Исполнитель прокомментировал эту новость. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Пьеха прокомментировал видео, которое ставит под сомнение избиение его сына

    Он заявил, что уголовное дело на соседку завели, а значит, нашлось достаточно доказательств. Кроме того, соседка сама призналась, что била ребенка.

    В появившемся ролике не виден момент, где женщина бьет сына Пьехи. При этом можно заметить, что после скандала ребенок был веселый, бегал и прыгал. В СМИ уточнили, что мальчик на следующий день после случившегося выглядел и вел себя совершенно нормально.

    Ранее Ирина Безбородова, которая заподозрена в избиении семилетнего сына Стаса Пьехи, попросила привлечь ребенка к уголовной ответственности за то, что он испортил ее бассейн. По словам адвоката Сергея Жорина, это абсурд.