Пьеха прокомментировал видео, которое ставит под сомнение избиение его сына

СМИ опубликовали видео, которое позволяет усомниться в том, что избиение сына Стаса Пьехи действительно было. Исполнитель прокомментировал эту новость. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Он заявил, что уголовное дело на соседку завели, а значит, нашлось достаточно доказательств. Кроме того, соседка сама призналась, что била ребенка.

В появившемся ролике не виден момент, где женщина бьет сына Пьехи. При этом можно заметить, что после скандала ребенок был веселый, бегал и прыгал. В СМИ уточнили, что мальчик на следующий день после случившегося выглядел и вел себя совершенно нормально.

Ранее Ирина Безбородова, которая заподозрена в избиении семилетнего сына Стаса Пьехи, попросила привлечь ребенка к уголовной ответственности за то, что он испортил ее бассейн. По словам адвоката Сергея Жорина, это абсурд.