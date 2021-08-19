Пьеха объяснил, почему не перевозит сына ближе к себе после избиения

Стас Пьеха заявил, что не видит смысла перевозить поближе к себе своего сына Петю после ситуации с избиением. По словам певца, его ребенок сейчас находится в безопасности.

«Этот инцидент произошел в доме отдыха — в коттеджном поселке. Петя, его мама Наталья и бабушка живут в городе Пушкин под Петербургом. Это прекрасное место, одно из лучших с точки зрения красоты и уюта. Им нет никакого резона куда-то переезжать», — сказал Пьеха. Его процитировало издание StarHit.

Он отметил, что со своей стороны пытается улучшить условия жизни сына и его матери в этом месте. Пьеха добавил, что часто навещает Петю и гордится его успехами. Также папа и сын общаются по видеосвязи. Мальчик показывает отцу рисунки, игрушки, рассказывает истории. По словам артиста, сейчас ребенок занят подготовкой к школе.

Что касается истории с избиением, то Пьеха удивлен поведением семьи Безбородовых. По его мнению, эти люди ведут себя вызывающе при том, что общественность на стороне ребенка. Кроме того, уже открыто уголовное дело.

В конце Стас Пьеха рассказал, что на его сына напала женщина по имени Ирина Безбородова. В соцсети он разместил видео, на котором запечатлен скандал.

Женщина набросилась на ребенка из-за того, что он испортил ей бассейн. В итоге Петя Пьеха оказался в больнице. Безбородова отрицала свою вину и требовала, чтобы в отношении мальчика завели дело.