Пегова раскрыла секрет похудения

Актриса Ирина Пегова много лет боролась с лишними килограммами и в итоге сильно похудела. Новую фотографию себя в полный рост она выложила в Instagram.

На снимке в отражении зеркала Пегова стоит в спортивных штанах, кроссовках и белой футболке.

«Ура, смена закончилась пораньше, успела даже на массаж!» — написала актриса.

Именно благодаря массажу Пегова поддерживает хорошую форму, написал сайт «Дни.ру». Кроме того, недавно стало известно, что звезда присоединится к телевизионному шоу «Ледниковый период». Она выступит в паре с бывшим фигуристом Алексеем Тихоновым, с которым сейчас активно тренируется. Для съемок в программе артистке понадобилось сильно похудеть.

А еще в свободное от работы время в течение пяти лет Пегова занимается бальными танцами. Это увлечение появилось у актрисы после победы в проекте «Танцы со звездами».

Поклонникам понравилась фигура Пеговой. «Вы прекрасно выглядите!», «Похудели! Вам очень идет!», «Узнать на первом фото невозможно! Прекрасна как всегда, хотя фото увеличивала», — написали они.