Павлу Прилучному придется похудеть до 39 килограммов для роли в новом фильме

Чтобы сыграть летчика Девятаева, актеру необходимо весить 39 килограммов. Именно столько весил герой, после спасения из нацистского концлагеря.

На своей странице в социальной сети Instagram Прилучный опубликовал первые кадры со съемок.

Артист уже сбросил 20 килограммов, но это не все.