21 февраля 2020, 15:51
Павлу Прилучному придется похудеть до 39 килограммов для роли в новом фильме
Актер Павел Прилучный сыграет летчика Михаила Девятаева в одноименном фильме Тимура Бекмамбетова и Дмитрия Киселева. Для роли ему необходимо сильно похудеть. Об этом написал «Царьград».
Чтобы сыграть летчика Девятаева, актеру необходимо весить 39 килограммов. Именно столько весил герой, после спасения из нацистского концлагеря.
На своей странице в социальной сети Instagram Прилучный опубликовал первые кадры со съемок.
Артист уже сбросил 20 килограммов, но это не все.