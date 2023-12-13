Знаменитости 13 декабря 2023, 13:57 Павел Воля заявил, что не пишет шутки для своего авторского шоу

Читать 360tv в

Телеведущий Павел Воля планирует снять новый выпуск своего авторского шоу в Северной столице. Газета «Петербургский дневник» побеседовала со знаменитостью и узнала, как рождается юмористический контент на программе.

По словам артиста, над проектом работает огромная команда, однако за смешные моменты ответственна импровизация.

Реклама

«Если посмотреть наше шоу внимательно, можно заметить, что мы не пишем шутки. Все они рождаются спонтанно при общении с нашими гостями. Все шутки мы отдаем на откуп матушке импровизации», — высказался Воля.

Он также отметил, что в шоу отсутствуют запретные темы. Главное, чтобы юмор веселил зрителей, пояснил ведущий.