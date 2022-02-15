Павел Воля выпустит книгу на основе придуманных сказок

Телеведущий, резидент Comedy Club Павел Воля представит свою книгу, написанную на основе придуманных сказок. По словам шоумена, в создании истории принимала участие вся его семья, написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса Storytel.

В произведении под названием «Петтерсы. Дети океанов» сюжет разворачивается вокруг девятилетнего мальчика Майкла. Он вместе с отцом и сестрой отправится в Полинезию на поиски своей мамы, которая там пропала, сообщило РИА ФАН.

Воля признался, что все истории, написанные в книге, сложились по мотивам тех сказок, которые он рассказывал своим детям перед сном.

«Наши дети невольно стали прототипами главных героев. В какой-то момент сказка стала настолько большой, что уже не хватало недели на то, чтобы рассказать ее по частям перед сном. И стало понятно, что надо писать книгу», — написано в предисловии к книге.

В формате аудиокниги произведение шоумена можно уже сейчас послушать на платформе Storytel. Печатная версия выйдет 20 марта под издательством компании «Рипол классик».