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    03 декабря 2020, 11:18

    Павел Воля назвал первые выпуски Comedy Club позорищем

    Алена Макаренко

    Ведущий и резидент Comedy Club Павел Воля назвал дебютные выпуски юмористического проекта позорищем. Он стыдится первых выступлений. Актер обратился к фанатам с таким заявлением в шоу «Просто о сложном».
    Павел Воля назвал первые выпуски Comedy Club позорищем

    «Это позорище! Прости, что перебиваю, я сразу скажу всем людям, которые пишут: „Comedy не тот, верните старый“. Ребята, вы не в себе!» — считает Воля.

    Однажды юморист пересматривал с коллегами старые выпуски. Тогда ему было неприятно.

    «Мне было стыдно, я не знал, как досидеть. Это просто позор без единой шутки. Вообще. Идет 40 минут выпуск, шуток нет!» — заявил Воля.

    При этом комик признал, что для 2005 года те шутки считались достижением. «В то время родить другое мы и не могли. И, видимо, на тот момент это было максимальное, что мы могли», — добавил участник Comedy Club.

    Кроме того, он высмеял оформление студии. Юморист еще оценил свой прошлый внешний вид. Он обратился к друзьям с вопросом, почему те не могли в свое время указать на брюки, заправленные в сапоги. Комик также сказал, что глупо выглядели и два ремня — на одном написано «секс», а на другом изображен череп.

    «Это типа секс умер или что я хотел сказать?» — посмеялся Воля.

    Резидент юмористического проекта вспомнил толстых стриптизерш на фоне — уставших женщин после трех смен. По его мнению, это был «какой-то адок». Поэтому Воля обратился к тем, кто мечтает снова увидеть старый Comedy. Он предложил таким зрителям вернуться в то безумие самостоятельно, без нынешних участников.

    Павел Воля участвовал в презентации программы Comedy Club в 2005 году. Тогда он обозначил свое амплуа — «гламурного подонка», взял псевдоним Павел «Снежок» Воля.