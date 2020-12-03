Павел Воля назвал первые выпуски Comedy Club позорищем

«Это позорище! Прости, что перебиваю, я сразу скажу всем людям, которые пишут: „Comedy не тот, верните старый“. Ребята, вы не в себе!» — считает Воля.

Однажды юморист пересматривал с коллегами старые выпуски. Тогда ему было неприятно.

«Мне было стыдно, я не знал, как досидеть. Это просто позор без единой шутки. Вообще. Идет 40 минут выпуск, шуток нет!» — заявил Воля.

При этом комик признал, что для 2005 года те шутки считались достижением. «В то время родить другое мы и не могли. И, видимо, на тот момент это было максимальное, что мы могли», — добавил участник Comedy Club.

Кроме того, он высмеял оформление студии. Юморист еще оценил свой прошлый внешний вид. Он обратился к друзьям с вопросом, почему те не могли в свое время указать на брюки, заправленные в сапоги. Комик также сказал, что глупо выглядели и два ремня — на одном написано «секс», а на другом изображен череп.

«Это типа секс умер или что я хотел сказать?» — посмеялся Воля.

Резидент юмористического проекта вспомнил толстых стриптизерш на фоне — уставших женщин после трех смен. По его мнению, это был «какой-то адок». Поэтому Воля обратился к тем, кто мечтает снова увидеть старый Comedy. Он предложил таким зрителям вернуться в то безумие самостоятельно, без нынешних участников.

Павел Воля участвовал в презентации программы Comedy Club в 2005 году. Тогда он обозначил свое амплуа — «гламурного подонка», взял псевдоним Павел «Снежок» Воля.