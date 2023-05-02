Знаменитости 02 мая 2023, 15:48 Павел Воля и Ляйсан Утяшева проведут летний отпуск на Камчатке РИА «Новости»

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Шоумен Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева — одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. О том, как им удается работать вместе и сохранять крепкую семью супруги рассказали Teleprogramma.pro.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева часто объединяются для совместных проектов. Например, только что пара презентовала «Всеганзин» — магазин, где можно купить любой товар: от фонарика до детской книжки. Знаменитости долго работали над этой идеей и даже привлекали к реализации своих детей. Именно они помогали с отделами игрушек. Кроме того, Воля и Утяшева выступили соведущими в новом шоу «Выжить в Дубае», которое скоро выйдет на одном из каналов. По словам комика, он бы заскучал, если бы целый месяц провел в пустыне без жены.

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Отпуск пара тоже всегда проводит вместе. В этом году звездная семья собирается отправиться на Камчатку полным составом вместе с детьми.

«В отпуске мы стараемся выходить из соцсетей. Потому что мы любим отдыхать без телефонов. Все сразу теряют нас из виду», — рассказала Ляйсан Утяшева.

Она добавила, что их молчание часто провоцирует сплетни в желтой прессе о разладе в семьей. Но, по словам супругов, у них крепкие отношения, которые ничто не может разрушить.

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