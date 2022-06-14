Павел Табаков назвал причину ухода из Московского театра, основанного его отцом

Сын народного артиста СССР Олега Табакова, актер Павел Табаков назвал причину ухода из Московского театра. По его словам, ему не очень близок вектор развития «Табакерки», основанной его отцом. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

«Я ушел сам. Я люблю „Табакерку“, но вектор его развития сегодня мне не очень близок. Марина Вячеславовна [Зудина] же по-прежнему в „Табакерке“, она артистка труппы. А я служу в МХТ имени Чехова», — процитировало РИА ФАН слова 26-летнего Табакова.

Актер также добавил, что родство с Олегом Табаковым только мотивирует его стараться еще сильнее.