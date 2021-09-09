Павел Прилучный рассказал о съемках постельных сцен с Мельниковой

Премьера триллера «Соври мне правду» состоялась сегодня, 9 сентября. Главные роли в картине исполнили актеры Павел Прилучный и Дарья Мельникова. По мнению критиков, картина стала одной из самых провокационных в России. Об этом сообщило РИА ФАН.

В преддверии выхода картины Прилучный и Мельникова посетили шоу «Вечерний Ургант». Там они рассказали о том, как проходил съемочный процесс. После выхода трейлера многие фанаты предположили, что между актерами могли вспыхнуть чувства, ведь такую страсть непросто изобразить на экране.

Прилучный же развеял этот миф. Он заявил, что съемки подобных сцен были для них обычной работой. Актер отметил также, что испытывал неловкость, так как ему приходилось находиться в обнаженном виде перед съемочной группой. Однако благодаря поддержке и шуткам коллег напряженную обстановку удалось разрядить.

«Нет, конечно, во время съемок фильма были такие эпизоды, когда мы просили людей выйти с площадки. Оставался только режиссер», — рассказал Прилучный в шоу «Вечерний Ургант».

Артисты рассказали, что их заинтересовал сценарий, однако они с партнершей по съемкам переживали о том, как именно будут сняты постельные сцены. Актеров успокоил оператор фильма, который ответственно подошел к делу и нашел самые удачные ракурсы для съемки постельных сцен.