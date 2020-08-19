Павел Прилучный назвал свой главный недостаток

По словам артиста, он крайне принципиальный. Именно это и послужило причиной, по которой он лишился близких людей.

«Я очень часто и много получаю за свои принципы, за то, что отстаиваю справедливость. Например, если человек косячит три раза, я вычеркиваю его из своей жизни навсегда», — приводит слова главного героя сериала «Мажор» ИА Nation News.

Такие люди сразу автоматически перестают существовать для Павла. Он отметил, что так он относится ко всем. Не только коллеги и знакомые страдают от его непримиримости, но и самые близкие люди.

Напомним, недавно Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце. В настоящее время Агата вместе с семилетним сыном Тимофеем и трехлетней дочкой Мией живет в городской квартире, а за Прилучным остался коттедж.