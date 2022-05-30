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    30 мая 2022, 11:39

    Павел Прилучный и Зепюр Брутян поделились фотографиями с медового месяца

    Полина Гребенщикова

    Павел Прилучный подтвердил слухи о тайной свадьбе с актрисой Зепюр Брутян, звездой сериала «В клетке», и активно делится фотографиями с медового месяца на Маврикии. Об этом написал сайт kp.ru.

    Павел Прилучный и Зепюр Брутян поделились фотографиями с медового месяца

    По слухам, пара тайно поженилась 12 мая. Прилучный подтвердил подозрения поклонников, опубликовав видео, на котором демонстрирует кольцо на безымянном пальце правой руки.

    «Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив», — написал актер.

    Сейчас пара отдыхает на Маврикии, в отеле LUX* Grand Baie Resort & Residences (стоимость двухместных номеров в нем начинается от 500 долларов в сутки). Прилучный, который не любил афишировать личную жизнь ни с бывшей женой Агатой Муцениеце, ни со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, к которой ушел от нее, неожиданно публикует большое количество фотографий с новой женой. Сама Брутян тоже не отстает, ее страница заполнена фотосессиями в бикини у бассейна.

    «Люблю быть в объективе Павла Прилучного, ничего поделать с этим не могу», — комментирует актриса.