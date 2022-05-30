Павел Прилучный и Зепюр Брутян поделились фотографиями с медового месяца

Павел Прилучный подтвердил слухи о тайной свадьбе с актрисой Зепюр Брутян, звездой сериала «В клетке», и активно делится фотографиями с медового месяца на Маврикии. Об этом написал сайт kp.ru.

По слухам, пара тайно поженилась 12 мая. Прилучный подтвердил подозрения поклонников, опубликовав видео, на котором демонстрирует кольцо на безымянном пальце правой руки.

«Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив», — написал актер.

Сейчас пара отдыхает на Маврикии, в отеле LUX* Grand Baie Resort & Residences (стоимость двухместных номеров в нем начинается от 500 долларов в сутки). Прилучный, который не любил афишировать личную жизнь ни с бывшей женой Агатой Муцениеце, ни со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, к которой ушел от нее, неожиданно публикует большое количество фотографий с новой женой. Сама Брутян тоже не отстает, ее страница заполнена фотосессиями в бикини у бассейна.

«Люблю быть в объективе Павла Прилучного, ничего поделать с этим не могу», — комментирует актриса.