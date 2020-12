Павел Дуров раскритиковал СМИ за перевод фразы о деньгах и счастье

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров раскритиковал некоторые издания за перевод его фразы о том, что счастье не в деньгах. Дуров предположил, что журналисты использовали автоматический переводчик Google.

Речь идет о посте на английском, который Дуров опубликовал 4 декабря. Высказывание против глобализации и зависимости от корпораций растащили на цитаты. В частности, Дуров утверждал, что «ключ к похудению — это меньше есть». Также он писал, что в 28 лет на его банковском счете лежали сотни миллионов долларов. «Но это никогда не было тем, что делало меня счастливым», — сообщил он.

К переводу последней фразы у Дурова и возникли претензии.

«Например, русский Forbes перевел мою вчерашнюю фразу о богатстве „However, this has never been what made me happy“ („Однако не это делало меня счастливым“) как „Однако это никогда не делало меня счастливым“, а „Ведомости“ и вовсе как „Однако меня это никогда не радовало“. Менее авторитетные издания пошли дальше и вынесли некорректный перевод в заголовок „Миллионы долларов не сделали меня счастливым“ (Life) или „Дуров признался, что миллиарды долларов не сделали его счастливым“ (МК)», — сообщил IT-предприниматель.

По его мнению, «это один из многих примеров некорректной работы алгоритма Google Translate». А изначальный смысл был в том, «что я был (и остаюсь) счастливым, но вовсе не по причине наличия средств на банковском счету».