Павел Деревянко рассказал о съемках в «Дылдах» и планах по производству зубной пасты

Новый сезон комедийного сериала «Дылды» о женской волейбольной команде начнет выходить на канале СТС 8 августа. Исполнитель главной роли, актер Павел Деревянко рассказал в интервью Teleprogramma.pro о съемках в сериале и своих творческих и бизнес-планах.

Часть съемок нового сезона проходила в Анапе, однако с погодой съемочной группе не очень повезло.

«Действительно была просто какая-то аномальная погода для октября в Анапе. „Ветер с моря дул“ — как в той песне. Но особенно тяжело было девчонкам, которые играли в пляжный волейбол. Мне в этом смысле было проще, потому что на мне был непродуваемый костюм-толщинка с поролоном. Самое забавное, когда мы уезжали, вышло солнце и исчез ветер», — рассказал актер.

Однако съемки в сериалах — это далеко не все, чем занимается актер. В планах, например, создание собственного мерча, и даже производство зубной пасты.

«Я взялся за свой мерч. Мы шьем с подругой Юлей, у которой в Турции большое производство. Начали с котов, делаем принты забавных пушистиков на футболках. Скоро будет много классной одежды. Параллельно с близким другом, стоматологом Антоном Криворотовым, выпускаем зубную пасту. Это полностью органическая паста с невероятным апельсиновым вкусом», — поделился Деревянко.