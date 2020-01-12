Паулс получил оригинальный подарок на день рождения от Пугачевой

Лиза звонко распевает возле новогодней елки припев знаменитого хита Пугачевой. В финале записи мама просит ее поздравить композитора. От себя Лиза посылает Паулсу воздушный поцелуй.

12 января народному артисту СССР Раймонду Паулсу исполняется 84 года. Текст «Миллион роз» написал поэт Андрей Вознесенский в 1982 году. Тогда же песня вышла в виде миньона вместе с композицией «Возвращение». В 1985 году трек включили в альбом-сборник Пугачевой «Ах, как хочется жить».

Ранее супруг Пугачевой артист и телеведущий Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram семейное фото с рождественской вечеринки у друзей. Поклонники оценили снимки отметили, что 70-летняя Пугачева прекрасно выглядит, пишет сайт «Дни.ру».