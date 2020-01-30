Пауло Коэльо уничтожил книгу, которую писал с Коби Брайантом

После трагической гибели спортсмена писатель решил, что выпускать книгу, над которой они работали вместе, больше не имеет смысла. Сайт «Дни.ру» рассказал, что это должна была быть детская литература, показывающая ребятам из малообеспеченных семей, что увлечение спортом помогает преодолеть трудности.

«Ты был больше, чем просто великим игроком, дорогой Коби Брайант. Я узнал очень много, работая вместе с тобой. Но прямо сейчас я уничтожу черновик, потому что книга потеряла смысл», — заявил писатель.

Над изданием они работали с августа 2019 года. Баскетболист собирался выпустить целую серию книг, работая с различными известными авторами.