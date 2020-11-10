Пашаев рассказал, какой подарок можно передать Ефремову в день его рождения

«От души поздравляю, дай бог, чтобы у него со здоровьем все было в порядке, дай бог, чтобы он выдержал весь этот прессинг и чтобы он вышел скорее оттуда», — обратился к знаменитости юрист.

По словам Пашаева, в колонии Ефремов сможет провести праздничный день комфортно. Адвокат сравнил место заключения с пионерским лагерем. Он отметил, что там можно спокойно передвигаться, заниматься спортом, гулять по улице. Необходимо лишь строго соблюдать режим. Юрист заявил, что артист был бы рад получить в подарок сигареты и продукты.

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов родился в Москве в семье актеров. В первый раз появился на сцене будучи ребенком. В кино начал сниматься, когда еще ходил в школу. За свою карьеру он снялся в большом числе фильмов («Охота на изюбря», «9 рота», «Статский советник», «Параграф 78») и сыграл в множестве театральных спектаклей («Горе от ума», «Борис Годунов», «Три сестры», «Не становись чужим»).