«Паша на себя мало похож»: друзья рассказали о жизни Прилучного после драки

В минувшем году российский актер Павел Прилучный попал в драку, в которой ему повредили лицевой нерв. После этого артист стал реже появляться на публике. По словам друзей, он сильно изменился, написал сайт kp.ru.

«Паша сейчас на себя мало похож. Возможно, понадобится пластика, чтобы он и дальше мог играть героев-любовников», — заявили приятели знаменитости.

По словам инсайдеров, мужчина не смог вернуть бывшую супругу, актрису Агату Муцениеце, с которой недавно разошелся. При этом Павел не представляет друзьям Миру Карпович как свою девушку. Сам Прилучный называет ее «няней своих детей».

Также после развода финансовое положение артиста ухудшилось. Сейчас у него мало съемок, но много долгов. В их числе около 10 миллионов рублей за две машины. Актер съехал из своего загородного дома и выставил его на продажу, оценив в 180 миллионов рублей. Особняк пока никто не покупает. Также Прилучный еще не погасил кредит за старый дом. Собеседники издания отметили, что актеру еле хватает средств, чтобы выплачивать Агате по 100 тысяч рублей в месяц на детей.