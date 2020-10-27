Партнер Бузовой по «Ледниковому периоду» ответил на слухи о романе

Он подчеркнул, что общество часто говорит о личной жизни знаменитостей и воспринимает приятельские отношения как романтические.

«Насчет того же, что говорят… Ну, люди любят у нас это обсуждать, перетирать все такие темы. Да ради бога! Я в это не лезу и не обращаю на это внимания. Да, я вижу, но если начну реагировать и отвлекаться… Зачем? Какой смысл мне тратить на такие вещи свое время?» — подчеркнул спортсмен.

Соловьев отметил, что с Бузовой у него исключительно партнерское, доверительное общение. Он вспомнил, что при первой встрече сразу заметил «неуправляемость». По его словам, в действиях Ольги чувствовался страх. В настоящий момент прогресс очевиден. Ведущая стала более уверенной в себе, в исполнении различных элементов.

Соловьев рассказал, что они со звездной партнершей уже начали разучивать сложные поддержки. Фигурист заметил больший арсенал возможностей, которые теперь можно реализовывать в рамках участия в проекте.