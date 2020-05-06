Пародия на трек из «Друзей» понравилась Дженнифер Энистон

Отмечается, что автор пародийного ролика попытался представить, как бы сейчас в условиях локдауна выглядели герои культового ситкома. Креативная идея пришлась подписчикам по душе, а Энистон поделилась видео у себя в Stories, сопроводив его двумя поднятыми большими пальцами.

Ранее Энистон призналась, что тяжело переживала развод с Брэдом Питтом. Разрыв произошел после того, как в общем доступе появились снимки, на которых актер был запечатлен с Анджелиной Джоли и ее приемным ребенком.

«Я чувствовала себя сердитой, обиженной и смущенной», — отметила Энистон.

В свою очередь другой актер из «Друзей» Мэттью Перри расстроил своих поклонников. 50-летний актер сильно постарел и располнел. Фанаты артиста предположили, что виной всему долгое нахождение в самоизоляции. Нашлись и такие, кто допустил, что Перри снова употребляет наркотики.