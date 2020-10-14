Парикмахер Лазарева назвал «дешевым» новый образ Билана

«(Образ Билана — прим. ред.) Это дешево, это выглядит странно. Кончита — персонаж неоднозначный. Это человек такой, он так себя несет. Это не элемент образа, он есть такой. В этом ничего странного нет. Однако, на мой взгляд, это окрашивание выглядит лучше окрашивания Билана», — заявил Смок.

Также специалист прокомментировал прическу артиста Филиппа Киркорова, которому заплели африканские косички. Парикмахер пояснил, что звезды шоубизнеса нередко идут на смелые шаги по смене имиджа в связи с особенностью своей профессии. По его словам, все пестрое и яркое хорошо подходит певцу.

Смок не смог однозначно сказать, потеряет ли король российской эстрады свою шевелюру. Он заметил, что иногда самые пагубные вещи, которые человек делает со своим здоровьем и внешностью, не несут абсолютно никаких последствий.