«Парень здоровый и крепкий». Брат Чубайса рассказал о его состоянии

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс пошел на поправку. Сейчас он находится в больнице. Об этом «360» рассказал его брат, российский философ и социолог Игорь Чубайс.

Родственники долго не общались, однако недавно восстановили отношения. В последний раз они переписывались 31 июля, и состояние Анатолия Чубайса было лучше, чем в момент госпитализации.

Анатолий написал, что его состояние улучшается, так что ничего страшного там нет, парень здоровый и крепкий. Ну, для меня парень, я на восемь лет старше. Скоро он поднимется, все будет нормально. <…> Насколько я знаю, да, госпитализирован Игорь Чубайс брат.

Брат добавил, что серьезных хронических заболеваний у Анатолия Чубайса нет. Версию о том, что синдром Гийена — Барре, с которым его госпитализировали, спровоцировала вакцинация от коронавируса препаратом Johnson&Johnson, Игорь Чубайс не подтвердил.

«Ничего страшного, бывает. Есть версия, кто-то из родственников считает, что это последствия прививки, но это не мнение врача. Я услышал это не от Анатолия, а кто-то из родных написал», — сказал он.

Анатолий Чубайс попал в реанимацию 31 июля в состоянии средней степени тяжести. По словам супруги, Авдотьи Смирновой, ему стало плохо, отнялись руки и ноги. Врачи диагностировали синдром Гийена — Барре. Его комнату обследовали специалисты в костюмах химзащиты.

Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал «360», что синдром Гийена — Барре — довольно редкое заболевание, связанное с иммунным ответом. Оно поражает периферические нервы. Такую реакцию могла спровоцировать любая инфекция.