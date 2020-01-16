    16 января 2020, 13:47

    Парень-колясочник заплакал от слов Кейт Миддлтон

    Анастасия Кременчугская

    Герцоги Кембриджские уже приступили к выполнению своих королевских обязанностей. Долгим новогодним празднованиям они предпочли работу, написал сайт «Дни.ру».

    Накануне они посетили город Брэдфорд. Жители города очень долго ждали этого события. Они так сильно хотели увидеть Кейт Миддлтон и Принца Уильяма, что столпились у мэрии города. При виде герцогов Кембриджских люди начали радостно кричать, не скрывая свое счастье.

    Около мэрии расстелили ковровую дорожку к приезду герцогов. Возле нее находился парень в инвалидном кресле. Миддлтон, увидев его, поспешила подойти. Она ласково обняла юношу и начала шептать ему что-то на ухо. Речь была долгой. То ли от слов, сказанных герцогиней, то ли от такой великой чести, которой он удостоился, юноша заплакал.

    На этом насыщенная программа герцогов не закончилась. В Брэдфорде они посетили ратушу: молодые люди рассказали им о жизни в этом городе. Затем съездили в организацию «Khidmat Centre», занимающейся помощью бездомным. После этого власти познакомили их с двумя новыми проектами: первый помогает беременным и семьям малолетними детьми, второй — объединяет людей из разных сообществ, помогая им жить в мире.