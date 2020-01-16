Парень-колясочник заплакал от слов Кейт Миддлтон

Накануне они посетили город Брэдфорд. Жители города очень долго ждали этого события. Они так сильно хотели увидеть Кейт Миддлтон и Принца Уильяма, что столпились у мэрии города. При виде герцогов Кембриджских люди начали радостно кричать, не скрывая свое счастье.

Около мэрии расстелили ковровую дорожку к приезду герцогов. Возле нее находился парень в инвалидном кресле. Миддлтон, увидев его, поспешила подойти. Она ласково обняла юношу и начала шептать ему что-то на ухо. Речь была долгой. То ли от слов, сказанных герцогиней, то ли от такой великой чести, которой он удостоился, юноша заплакал.

На этом насыщенная программа герцогов не закончилась. В Брэдфорде они посетили ратушу: молодые люди рассказали им о жизни в этом городе. Затем съездили в организацию «Khidmat Centre», занимающейся помощью бездомным. После этого власти познакомили их с двумя новыми проектами: первый помогает беременным и семьям малолетними детьми, второй — объединяет людей из разных сообществ, помогая им жить в мире.