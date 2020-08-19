«Папшеринг»: Боярская показала отдых супруга с сыновьями

Снимок с ними она подписала «Папшеринг». Дочь Михаила Боярского заявила, что муж с удовольствием проводит время с детьми. Он играет с ними, умиляется детским шалостям, а также вырезает по дереву.

Боярская поделилась новым фото, на котором запечатлела не только мужа в камуфляжных штанах и толстовке, но и подросших наследников. Андрей сидел у папы на плечах, а вот его брат — в тележке, которую актер катил. Мальчиков мама одела в одном стиле: в темные брюки и толстовки серого цвета.

Поклонникам фото очень понравилось.

«Своя ноша не тянет»; «Все дети любят кататься в тачках!»; «Папа — лошадка»; «Папамобиль крутой. Еще маму куда-то пристроить, и в поход», — написали они.

Некоторые заметили, что Матвеев напоминает им кого-то другого из-за ракурса на фото.

«Антонио Бандерас проездом…», — пошутили они.