24 сентября 2021, 12:59
Папарацци засняли дочь звезды «Игры престолов»
Вездесущим репортерам удалось сфотографировать маленькую дочь звезды сериала «Игра престолов» Софии Тернер и музыканта Джо Джонаса. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на иностранные СМИ.
Папарацци запечатлели молодых родителей вместе с ребенком во время их прогулки по Нью-Йорку.
Девочку зовут Уилла. Она родилась год назад. Ранее фотографом не получалось заснять ребенка, поскольку ее прятали в коляске.
Поклонники артистки заметили, что Уилла похожа на своего отца.