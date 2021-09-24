Папарацци засняли дочь звезды «Игры престолов»

Вездесущим репортерам удалось сфотографировать маленькую дочь звезды сериала «Игра престолов» Софии Тернер и музыканта Джо Джонаса. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на иностранные СМИ.

Папарацци запечатлели молодых родителей вместе с ребенком во время их прогулки по Нью-Йорку.

Девочку зовут Уилла. Она родилась год назад. Ранее фотографом не получалось заснять ребенка, поскольку ее прятали в коляске.

Поклонники артистки заметили, что Уилла похожа на своего отца.