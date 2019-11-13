Папарацци попросили модель «втянуть живот» из-за лишнего веса

Британская актриса и модель Келли Брук рассказала, что погоня за тонкой талией и стройностью стала для нее постоянным источником стресса. Из-за проблем с карьерой она решила сделать паузу, и позволила себе есть что хочется и в любых количествах.

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Она рассказала изданию The Sun, что наслаждалась тихой сельской жизнью со своим мужем Джереми Паризи, ела вкусную, но вредную пищу в местных пабах.

Но потом она решила вернуться к светской жизни и решила предстать перед папарацци на красной дорожке в Королевском Альберт-холле в черном платье с пайетками. Фотографы были поражены ее пышными формами, и даже попросили втянуть живот. 39-летняя модель призналась, что это требование прозвучало довольно грубо, но она не винит папарацци.

«Они привыкли, что я тощая, и вдруг я появилась с большой грудью, большими бедрами, большими руками. Просто намного больше, чем была. Так что, думаю, это и правда было шоком для них», — сообщила модель.

Келли призналась, что этот случай стал для нее «тревожным звоночком», и она решила похудеть. Брук изменила образ жизни, села ни диету и сбросила 12 килограммов. Однако до пика форы ей по-прежнему далеко.

Но Келли утверждает, что не собирается вновь быть «тощей и несчастной». Ее устраивает аппетитная фигура, и она считает, что нашла свою золотую середину.

«Сейчас я чувствую себя лучше в одежде. Я чувствую себя лучше в нижнем белье. Я чувствую себя лучше на пляже. Я не вижу причин, чтобы ретушировать свои фотографии для Instagram, как это делала раньше, — подчеркнула модель.