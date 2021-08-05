Папанова раскрыла, почему ее уволили из театра имени Ермоловой

Актриса Елена Папанова рассказала, почему попала под сокращение в театре театре Ермоловой. Она объяснила, что оказалась в черном списке художественного руководителя Олега Меньшикова. Об этом сообщило РИА ФАН.

По ее словам, Меньшиков не давал ей и другим актерам ролей, а потом сократил по причине того, что они не были заняты.

«Просто мы ему не угодны. Он увольняет в основном тех артистов, которые были до него. Не он нас брал — он нас не видит и хочет вычеркнуть из своей жизни», — объяснила Папанова.

По официальной версии, актриса попала под сокращение по экономическим причинам. Она уточнила, что на самом деле это неправда.