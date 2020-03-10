Папа Римский попросил у Богоматери защиты от коронавируса для мира

Ирина Нагайникова Папа Римский Франциск обратился в молитве к Деве Марии с просьбой помочь в противостоянии коронавирусу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни. В специальном видеопослании Франциск попросил Богоматерь защитить мир в дни чрезвычайной ситуации. «Святой отец доверяет город, Италию и мир защите Богоматери», — процитировала «Газета.ru» Бруни. По последним данным, в Италии зафиксировали 10 149 случаев заражения коронавирусом. 724 человека выздоровели. 631 заболевший скончался. Мировая статистика говорит о 118 096 заболевших, 64 391 выздоровевшем и 4 262 умерших. Поделиться статьей









