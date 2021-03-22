Бузова оказалась в костюме Розовой Пантеры на шоу «Маска»

В новом выпуске из телевизионного костюмированного шоу «Маска» выбыла Ольга Бузова. Певица выступала в образе Розовой Пантеры. При этом никто не судей не смог догадаться, кто был в костюме хищницы.

В шестом выпуске «Маски» на телеканале НТВ в номинацию на уход их программы попала Розовая Пантера, а также Солнце и Носорог. Зрительское голосование заставило членов жюри выбирать между первыми двумя участниками. В итоге единогласным решением выбрали Розовую Пантеру.

Филипп Киркоров полагал, что под костюмом скрывается Татьяна Навка. После разоблачения председатель звездного жюри был в шоке, что не узнал исполнительницу.

«Моя Бузяндра, я не узнал свою Бузяндру», — заявил он.

При этом не угадали и другие звезды. Валерия и Александр Ревва говорили, что под маской Розовой Пантеры скрывается Яна Рудковская. Регина Тодоренко считала, что перед ней выступала Валя Карнавал.

Но ранее члены жюри называли имя Бузовой, которое сразу же отмел Киркоров. Он заявил, что у певицы сейчас непростой этап в жизни, поэтому она вряд ли будет участвовать в подобном шоу.