Дочь отправила Федосееву-Шукшину в пансионат для пожилых

Ольга Шукшина отдала свою мать, актрису Лидию Федосееву-Шукшину, в пансионат для пожилых. Свое решение она аргументировала тем, что маме требуется постоянный уход.

«У мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением. Поэтому я и передала мамочку в руки профессионалов. Лечиться амбулаторно ей уже сложно, это сопряжено с рядом проблем», — рассказала Шукшина изданию «Собеседник».

Она отметила, что в заведении домашняя обстановка, в отличие от госпиталя. Кроме того, там обширная программа реабилитации пожилых. По ее словам, в учреждении есть библиотека и танцы. Ее маме уже принесли книги, которые она просила.

«Мама привыкла жить насыщенной жизнью, правда, в последние годы она уже особо никуда не ходила. Там же она чувствует себя пока вполне комфортно», — заверила журналистов актриса.

Ольга Шукшина заявила, что ей сейчас трудно ухаживать за мамой. Она добавила, что не будет обсуждать решение с сестрами — Марией Шукшиной и Анастасией Ворониной-Франсишку.

При этом Шукшина не уточнила, как долго Федосеева-Шукшина будет оставаться в пансионате.