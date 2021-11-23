Панкратов-Черный рассказал о работе с Руслановой

Актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный поделился своими переживаниями в связи с кончиной народной артистки России Нины Руслановой. Об этом сообщило РИА ФАН.

С Руслановой артиста связывали не только рабочие, но и дружеские отношения. По его словам, женщина была очень активным и эмоциональным человеком.

«Она не могла сидеть без дела. Ниночка удивительно общительный человек с прекрасным чувством юмора, хохотушка. В работе с ней всегда было легко», — подчеркнул Александр Панкратов-Черный.

По его словам, Русланова обладала огромным талантом, а по актерским способностям женщину можно было сравнить с Фаиной Раневской. Он отметил тот факт, что Русланова очень полюбилась зрителям благодаря своей искренности и человечности.

«Удивительно, как ее принимали в деревнях! Где мы были на съемках в Пензенской губернии, крестьяне толпами приходили, чтобы с ней поздороваться, поговорить. Только она могла так душевно общаться с простыми людьми. Это просто удивительно», — вспомнил артист.