Панкратов-Черный рассказал о последнем разговоре с Меньшовым

На 82-м году жизни скончался режиссер и актер Владимир Меньшов. Актер Алексанр Панкратов-Черный в разговоре с Life назвал смерть режиссера большой потерей.

«Это большая потеря человеческая. Это мой друг очень близкий. Прекрасный человек, очень принципиальный, прямой, искренний и честный», — сказал актер.

Меньшов и Панкратов-черный были близкими друзьями. Также они были партнерами по съемочной площадке в нескольких фильмах.

По словам актера, он созванивался с Меньшовым перед его госпитализацией. Режиссер был уверен, что его заболевание — не слишком серьезное.

«Говорил, какое-то недомогание, слабость, наверное, простудился. Мы еще пошутили, похохотали. Еще сказал, что забыл подписать диплом Ивану Лерчеку, его ученик», — рассказал Панкратов-Черный.

Владимир Меньшов снялся во множестве фильмов, а также поставил такие легендарные картины, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли». Режиссер умер 5 июня в больнице от последствий заболевания COVID-19.