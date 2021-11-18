Панкратов-Черный поделился историей с киносъемок с Рязановым

Знаменитый актер Александр Панкратов-Черный плотно сотрудничал с режиссером Эльдаром Рязановым. Помимо рабочих отношений, их также связывала дружба. На днях артист вспомнил, как однажды подшутил над своим другом на съемках. Об этом сообщило РИА ФАН.

Актер рассказал, что Рязанов всегда внимательно относился к мнению коллег. Если кому-то из артистов не нравилось, как получилась какая-то сцена, то ее тут же переснимали. Во время съемок картины «Жесткий романс» актеры как раз использовали это качество Рязанова, чтобы подшутить над ним.

Ситуация произошла во время работы над сценой со стрельбой в стакан на голове Никиты Михалкова. Алексей Петренко на фоне во время данной сцены ел орехи. При этом актера почти не было видно в кадре.

«Сняли очень хороший дубль — сложный кадр с панорамой. Эльдар Александрович смотрит в монитор, говорит: „Ну что, прекрасный дубль. Какие у кого пожелания?“ Алексей Васильевич, ради хохмы, говорит: „Мне кажется, я пережал“. Эльдар Александрович сразу сказал всем артистам занять исходные точки», — рассказал Панкратов-Черный.

Несмотря на то, что подобное заявление было сделано ради забавы, режиссер согласился переснять сцену, уточнил сайт «Дни.ру».

«Сняли еще дубль, потом долго смеялись», — заключил актер.