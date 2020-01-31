Панин захотел увезти свою дочь от «советского менталитета»

Скандальный актер Алексей Панин, известный по роли в фильме «Жмурки», а самое главное — по ряду ярких и довольно однозначных роликов в Сети, дал интервью блогеру Давиду Манукяну. В нем актер признался, что хочет оградить свою дочь и увезти ее подальше от русских людей и от советского менталитета. Интервью опубликовано на YouTube.

«Я хочу перевезти свою маму, свою дочку. Хочу, чтобы моя дочка воспитывалась не в советском-российском обществе, не в этом менталитете. Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди», — разоткровенничался Панин.

Актер добавил, что хочет уехать и у него нет желания больше участвовать во множестве проектов одновременно как раньше. Он с апломбом заявил, что не хочет больше жить на Рублевке, а мечтает о «маленькой квартире, деньгах, чтобы прокормить свою семью, заплатить за коммунальные услуги, и на велосипеде, а не на BMW ездить туда, куда хочет». По его мнению, именно так живут и радуются все «нормальные» европейцы.

В последнее время актер известен скорее больше благодаря своим эпатажным выходкам, чем актерской игрой. Недавно «360» рассказывал о конфликте Панина с водителем такси.