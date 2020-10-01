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    01 октября 2020, 13:35

    Панин рассказал о романе с Александровой

    Дарья Морозова

    Актер Алексей Панин выложил фото с актрисой Мариной Александровой и рассказал, что у них был «сумасшедший роман». Об этом сообщил портал «Экономика сегодня» со ссылкой на Instagram Панина.

    «Это фотография единственное что осталось от…», — написал актер в тексте поста.

    Некоторые подписчики засомневались, что у них были отношения и предположили, что это просто фото с коллегой. Другие напомнили, что Панин сам рассказывал о романе с Александровой.

    Также многие отметили красоту актрисы и умение очаровывать женщин Панина.

    Ранее режиссер Алексей Учитель прокомментировал слухи, которые ходят о его взаимоотношениях с актрисой Кристиной Асмус. В интернете появилась информация о том, что их вместе видели в ресторане. Учитель пояснил, что это неправда.

    «На Патриарших прудах, может, я и был, но без Кристины Асмус», — рассказал он.

    Режиссер уточнил, что недавно актриса попала в больницу и он звонил ей, чтобы поддержать. Также он добавил, что находится в дружеских отношениях с ее бывшим мужем Гариком Харламовым.

    Новости SMI.FM