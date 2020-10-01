Панин рассказал о романе с Александровой

«Это фотография единственное что осталось от…», — написал актер в тексте поста.

Некоторые подписчики засомневались, что у них были отношения и предположили, что это просто фото с коллегой. Другие напомнили, что Панин сам рассказывал о романе с Александровой.

Также многие отметили красоту актрисы и умение очаровывать женщин Панина.

Ранее режиссер Алексей Учитель прокомментировал слухи, которые ходят о его взаимоотношениях с актрисой Кристиной Асмус. В интернете появилась информация о том, что их вместе видели в ресторане. Учитель пояснил, что это неправда.

«На Патриарших прудах, может, я и был, но без Кристины Асмус», — рассказал он.

Режиссер уточнил, что недавно актриса попала в больницу и он звонил ей, чтобы поддержать. Также он добавил, что находится в дружеских отношениях с ее бывшим мужем Гариком Харламовым.