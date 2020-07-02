Панин: Пригожин в каждой бочке затычка

Напомним, ранее Пригожин сказал, что артисты «работают, как крепостные». Они бесплатно сидят в жюри песенных конкурсов, а также безвозмездно посещают различные телепередачи.

Панин заявил, что ему на таких шоу платили, причем хорошие деньги. Он также заявил, что обладает информацией о том, что руководство Первого и «Второго» каналов оплачивало участие в проектах.

По словам актера, Пригожин стал слишком часто делиться с россиянами своими мнением. Это говорит о том, что ему нужен пиар, уверен Панин.

«Я уже заявлял об этом неоднократно: Иосиф Пригожин — это, что говорится, в каждой бочке затычка. Этого человека можно спросить на любую тему: кораблестроение, космос, ядерное оружие, рисование, лепка из пластилина — и он везде даст свой комментарий, найдет, что сказать», — пояснил актер.