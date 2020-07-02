    02 июля 2020, 17:21

    Панин: Пригожин в каждой бочке затычка

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Панин, актер, в беседе с РИА ФАН прокомментировал заявление продюсера Иосифа Пригожина о «крепостных» артистах. Он считает, что супруг певицы Валерии слишком часто стал высказывать свое экспертное мнение.

    Напомним, ранее Пригожин сказал, что артисты «работают, как крепостные». Они бесплатно сидят в жюри песенных конкурсов, а также безвозмездно посещают различные телепередачи.

    Панин заявил, что ему на таких шоу платили, причем хорошие деньги. Он также заявил, что обладает информацией о том, что руководство Первого и «Второго» каналов оплачивало участие в проектах.

    По словам актера, Пригожин стал слишком часто делиться с россиянами своими мнением. Это говорит о том, что ему нужен пиар, уверен Панин.

    «Я уже заявлял об этом неоднократно: Иосиф Пригожин — это, что говорится, в каждой бочке затычка. Этого человека можно спросить на любую тему: кораблестроение, космос, ядерное оружие, рисование, лепка из пластилина — и он везде даст свой комментарий, найдет, что сказать», — пояснил актер.