Знаменитости 14 ноября 2022, 08:55 Панин открестился от россиян и назвал себя одним народом с украинцами Актер Алексей Панин заявил, что не хочет иметь ничего общего с россиянами Alexey Panin / Telegram

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Актер Алексей Панин признался, что не хочет иметь ничего общего с гражданами России. Зато он считает себя и украинцев одним народом. Заявление артиста процитировало агентство Ura.ru.

«Для меня лично, по моему восприятию, украинцы и я — это один народ. А вот большая часть россиян, моих, так называемых, соотечественников, для меня не один народ», — сказал он.

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Актер также добавил, что не хочет иметь ничего общего с такими людьми.

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Панин уже несколько лет не живет в России. У него есть недвижимость в Испании, а недавно артист получил американскую визу. По его словам, вопреки опасениям, получить документ оказалось не так трудно. Однако он подчеркнул, что не собирается уезжать из Испании, его цель — лишь путешествие по Штатам.

Ранее Панин рассказал в соцсетях, как переночевал на улицах Рима. Такой опыт он назвал «офигенным».