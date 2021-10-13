Панин обвинил в домогательствах советского актера

Актер Алексей Панин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что когда ему был 18 лет, он подвергся домогательствам со стороны советского актера Андрея Харитонова. Об этом написал Life.

«В мою сторону были домогательства со стороны очень известного советского актера. Он был легендой советского кино, его обожали все женщины. Но он испугался, потому что мне тогда было 18 лет. Я его очень уважал, мы снимались в одном фильме. Это был Андрей Харитонов», — сказал Панин.

Он добавил, что Харитонов не предпринимал по отношению к нему конкретных действий, но оказывал знаки внимания.