    07 июня 2020, 17:23

    Панин назвал Кокшенова самым бездарным режиссером. Чернов предложил актеру попробовать снять фильм

    Юлия Булыгина

    Народный артист России Юрий Чернов встал на защиту Михаила Кокшенова, которого Алексей Панин назвал бездарным. Панин сделал свое скандальное заявление прямо во время прощания с Кокшеновым.

    «Зачем сразу говорить, что плохой? Человек работал, старался что-то делать. Получалось или не получалось — это факт его биографии. Но он старался. Не нужно было вообще поднимать эту тему на прощании с человеком», — сказал Юрий Чернов в комментарии РИА ФАН.

    Чернов отметил, что Кокшенов не пьянствовал и не предал профессию. Кроме того, он давал возможность артистам подработать.

    Зато Кокшенов актером был хорошим. Что надо его теперь критиковать? А ты возьми и сам сними! Попробуй, возьми: организуй производство, найди денег

    Юрий Чернов.

    Прощание с Михаилом Кокшеновым проходило 7 июня в ритуальном зале Митинского крематория в Москве. Проводить артиста в последний путь приехал и Алексей Панин, который там же журналистам сказал, что Кокшенов был «самым бездарным режиссером», с которым ему приходилось работать, причем он говорил тому об этом в лицо.

    О смерти Михаила Кокшенова стало известно 5 июня. Ему было 83 года.