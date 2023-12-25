Знаменитости 25 декабря 2023, 00:20 Панин нашел подработку в США «МК»: Панин в США устроился ведущим игры «Мафия» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актер Алексей Панин *, переехавший в США, нашел себе подработку в качестве ведущего игры «Мафия» в одном из ресторанов. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным издания, при этом Панин * эксплуатирует свой бандитский образ из фильма «Жмурки» 2005 года и проводит игры в стиле 90-х. Актер приглашает своих поклонников на игру в соответствующем периоду образе и даже обещает подарить бутылку обладателю самого интересного и нетривиального наряда.

Реклама

Газета также сообщила, что помогает Панину* вести «Мафию» иммигрировавший комик, бывший участник Comedy Александр Незлобин. Кроме этого юморист подрабатывает таксистом.

Ранее Алексей Панин* пожаловался на дорогую жизнь в США и попросил поклонников помочь ему финансово. При этом актер рассказал о грандиозных проектах, которые собирается осуществить совместно с режиссером Александром Атанесяном.

* Алексей Панин признан иностранным агентом на территории России.