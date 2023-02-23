Эксклюзив 23 февраля 2023, 20:39 «Пандемия-матушка». Блогер Yan Dilan рассказал, как набрал первых подписчиков Блогер Yan Dilan: первые ролики в соцсетях принесли несколько тысяч подписчиков Телеканал «360»

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Блогер, музыкант и сценарист Yan Dilan получил популярность благодаря вайнам. Снимать свои первые ролики он начал снимать во время пандемии. В новом выпуске «Тет-а-тет с Марусей» он рассказал, как набрал своих первых подписчиков.

Музыкант отметил, что пандемия спровоцировала его заняться съемками. Когда все оказались вынуждены сидеть по домам, он тоже никуда не выходил — все для того, чтобы уберечь беременную жену.

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«Пандемия-матушка. Когда нам сказали: „Мойте ручки, все закупоривайте, заматывайтесь марлевыми повязками“. У меня жена была беременна, поэтому я вообще никуда не выходил», — рассказал артист.

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Друг блогера подтолкнул его к съемочному процессу. Yan Dilan с юных лет занимается музыкой, любит рэп и пишет тексты. Поэтому друг предложил ему создать песню про карантин. Артист накидал куплет и припев и понял, что текст до полноценного трека не дотягивает.

«Я говорю: „У меня что-то до песни не дотягивает“. Я как будто бы все сказал в первом куплете», — отметил он.

Друг музыканта предложил ему оставить текст таким и сделать клип. Съемки проходили в домашних условиях, а в качестве камеры выступил телефон на селфи-палке, которую Yan Dilan прикрепил к поясу. У блогера уже были пару тысяч подписчиков благодаря тому, что в свое время он играл в КВН. Когда он опубликовал в Сети первый клип, то увидел отклик аудитории. Видео просмотрели почти 200 тысяч человек. Второй клип тоже набрал много просмотров. Это помогло блогеру собрать свою аудиторию.

«В общем, за два ролика несколько тысяч подписчиков. Прикольно, надо делать. Пятый или шестой ролик выложил один паблике, где 17 миллионов [подписчиков]. И оттуда еще тысяч 10 подписчиков пришло», — подчеркнул музыкант.

После этого блогер стал плотнее заниматься вайнами и записывать ролики для социальных сетей.