Панайотов рассказал о планах на Евровидение

Исполнитель сказал, что не обладает никакой информацией о том, кто представит Россию в этом году. Все решает руководство Первого канала, который отбирает участников и будет транслировать конкурс.

«Я сам к этому морально готов уже много лет, меня то и дело записывают в какие-то шорт-листы. Не могу сказать, что не радуюсь этому, конечно. Но и огорчаюсь, когда меня не выбирают», — поделился Панайотов.

Он также сообщил, что экстрасенс предрек ему участие в «Евровидение», но в каком именно году неясно. Поэтому певец уверен, что примет участие когда-нибудь.