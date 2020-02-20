20 февраля 2020, 12:31
Панайотов рассказал о планах на Евровидение
Певец Александр Панайотов является одним из претендентов на участие в Евровидение от России. Сайт «Дни.ру» пообщался с артистом и узнал о его планах на этот конкурс.
Исполнитель сказал, что не обладает никакой информацией о том, кто представит Россию в этом году. Все решает руководство Первого канала, который отбирает участников и будет транслировать конкурс.
«Я сам к этому морально готов уже много лет, меня то и дело записывают в какие-то шорт-листы. Не могу сказать, что не радуюсь этому, конечно. Но и огорчаюсь, когда меня не выбирают», — поделился Панайотов.
Он также сообщил, что экстрасенс предрек ему участие в «Евровидение», но в каком именно году неясно. Поэтому певец уверен, что примет участие когда-нибудь.