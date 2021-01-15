Памятную табличку Борису Грачевскому предложили установить в Москве

В Москве может появиться памятная табличка художественному руководителю детского юмористического журнала «Ералаш» Борису Грачевскому, умершему на 72-м году жизни от коронавируса.

Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он признался, что Грачевскому в последние дни становилось все тяжелее.

«Я думаю, что Боря очень многое сделал в своей профессии, на студии нашей Горького. И, конечно, я думаю, появится памятная табличка, вне всякого сомнения», — сказал Герасимов.

Актер Валерий Гаркалин, друживший с Грачевским сообщил «360», что пришел в отчаяние после сообщения о его смерти. По его словам, глава «Ералаша» прожил замечательную жизнь и оставил достойное наследие.