Памятную доску предложили повесить на доме Меньшова

Народный артист России, депутат Госдумы Евгений Герасимов предложил увековечит память режиссера и актера Владимира Меньшова. Об этом рассказал телеканал «Звезда».

Герасимов отметил, что предложений по сохранению памяти режиссера наверняка будет много, и мемориальная доска — это меньшее из них.

«Понятно, что на его доме, в котором я не раз у него бывал, конечно, уверен, появится памятная доска о том, что там жил Владимир Меньшов. А любые другие предложения, которые возникнут, уверен, что мои коллеги, я-то точно поддержу», — сказал он.

Владимир Меньшов умер 5 июля в возрасте 81 года. Причиной стали последствия заболевания ковидом.