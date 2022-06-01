Памятник российскому врачу Елизавете Глинке появился в Сочи

В Сочи открыли памятник российскому врачу-реаниматологу, директору фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Церемонию открытия приурочили к Международному дню защиты детей. Монумент возвели на набережной реки Мзымта.

Елизавета Глинка прославилась своим неравнодушным отношением к детям. Она открывала и курировала хосписы по всей России, а также за рубежом. Также доктор Лиза являлась членом благотворительных фондов. В 2016 году она скончалась во время крушения самолета, вылетевшего из Сочи в Сирию.