Памятник пропал с могилы режиссера Сергея Бондарчука

С могилы режиссера и актера Сергея Бондарчука на Новодевичьем кладбище пропал памятник. На месте захоронения торчат четыре металлических штифта, нет даже таблички.

На исчезновение памятника обратил внимание сайт kp.ru. Рядом находятся могилы его дочери — актрисы Алены Бондарчук, умершей в 2009 году, и жены — актрисы Ирины Скобцевой, похороненной в прошлом году. Издание отметило, что на их могилах есть имена и цветы.

Издание предположило, что пустая могила великого режиссера — временное явление. Мемориал, скорее всего, убрали родственники, чтобы установить новый.

В конце мая могилу актера и режиссера Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище сровняли с землей. По мнению экскурсовода, это сделано из-за оседания могилы. После выравнивания на захоронении сделают холмик. Памятник, по мнению работника кладбища, установят следующим летом

В феврале работники Химкинского кладбища сообщили, что на могиле актера театра и кино Дмитрия Марьянова стали собираться алкоголики и бездомные.