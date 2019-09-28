Память Марка Захарова предложили увековечить
«Это такой человек и такая личность, что тут даже спрашивать не надо в силу того, что он сделал для отечественного театра», — заявил Герасимов. Его слова привело РИА «Новости».
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Как именно будет увековечена память режиссера, пока не решено. По словам Герасимова, в московском правительстве и парламенте это уже наверняка обсуждают.
«Это ушел <...> великий наш репертуарный российский театр», — добавил Герасимов.
Захаров ушел из жизни 28 сентября в результате болезни. Режиссеру было 85 лет. Он оставил заметный след в отечественном кинематографе и театре. Он автор сценариев к ряду культовых отечественных кинокартин, а те фильмы, которые он снял как кинорежиссер. вошли в сокровищницу отечественного кинематографа и давно разобраны народом на цитаты.
Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище. О дате и времени прощания с Захаровым сообщат позже.