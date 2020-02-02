Памела Андерсон рассталась с пятым мужем. Они были женаты 12 дней

Американская актриса Памела Андерсон и известный кинопродюсер Джон Питерс расстались, спустя 12 дней после заключения брака. Они решили даже не забирать свидетельство о браке.

«Мы с Джоном были тронуты вашей поддержкой и надеемся на понимание и теперь. Мы решили пожить раздельно, чтобы понять, чего хотим от жизни и друг от друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Помня об этой универсальной истине, мы оба решили пока не запрашивать свидетельство о заключении брака», — сказала Памела Андерсон изданию The Hollywood Reporter.

Свадьба Памелы Андерсон и Джона Питерса проходила 20 января в Малибу. Кинопродюсер признался, что 35 лет был влюблен в актрису и ждал этой свадьбы. Однако это не помешало ему четыре раза вступать в брак с другими женщинами. Столько же свадеб сыграла и Памела Андерсон.

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Что послужило причиной размолвки, не уточняется. Источник издания утверждает, что Андерсон и Питерс еще не запрашивали юридические документы, подтверждающие свадьбу.

СМИ узнали, что Памела Андерсон улетела в Канаду.